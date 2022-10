Battlefield 2024: EA interrompe l'evento Liquidators, cosa è successo?

Non c'è pace per Battlefield 2042, alle prese con un ulteriore problema. Attraverso i canali social ufficiali, Electronic Arts fa sapere di aver dovuto interrompere momentaneamente lo svolgimento dell'evento Liquidators a causa di problemi tecnici che stanno affliggendo diversi partecipanti.

Stando agli autori, infatti, ci sarebbero problemi di progressione alla base della decisione presa in queste ore: "Abbiamo notato che i progressi e lo sblocco di ricompense per l'evento Liquidators non tengono traccia delle informazioni in modo corretto, ciò impedisce di equipaggiare i contenuti anche se vengono segnalati come sbloccati. Vi aggiorneremo non appena saremo pronti a riavviare l'evento", si legge in un post su Twitter del canale Battlefield Direct Communication.

Gli sviluppatori sono quindi attivamente al lavoro per trovare una soluzione e rimettere in funzione Liquidators in modo corretto e senza intoppi, sebbene per adesso non sono chiare le tempistiche necessarie per la ripartenza dell'evento organizzato per l'attuale mid-season dello sparatutto bellico firmato DICE.

Nelle scorse settimane Battlefield 2042 ha ricevuto l'Update 2.1 che, tra le varie novità, ha introdotto anche un rework della mappa Renewal. In ogni caso EA ha riconosciuto l'insuccesso dell'ultimo episodio della sua longeva serie, con Vince Zampella che ha spiegato i motivi per cui Battlefield 2042 non ha avuto successo, in particolare l'essersi allontanati troppo dall'originale essenza di Battlefield.