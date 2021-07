Battlefield 2042: 1 specialista, 2 mappe e tanto altro ad ogni stagione, secondo un leaker

Mancano ancora tre mesi al lancio di Battlefield 2042, periodo che Electronic Arts e DICE impiegheranno per svelare tutte le caratteristiche principali del prodotto. Ancora una volta, in ogni caso, i loro piani potrebbero essere stati stravolti dal noto leaker Tom Henderson, il quale è intervenuto su Twitter per parlare del supporto post-lancio.

Battlefield 2042, come già reso noto in fase di annuncio, è privo di una campagna per giocatore singolo tradizionale, ed è destinato ad espandersi a cadenza regolare con un sistema di Stagioni, ormai presente in tutti i giochi multiplayer del panorama videoludico contemporaneo. Henderson, leaker che si è meritato la fama di cui gode grazie a numerose previsioni azzeccate, è intervenuto su Twitter per svelare i primi dettagli relativi al supporto post-lancio, ovviamente non ancora confermati in via ufficiale.

Secondo lui, ogni Stagione di Battlefield 2042 introdurrà un nuovo Specialista, due nuove mappe, due mappe Portal, un aggiornamento story-driven della modalità Hazard Zone, 6-8 armi per ogni modalità di gioco, 2-3 veicoli per ogni modalità di gioco e 100 livelli stagionali da scalare per sbloccare nuove ricompense, il tutto in via completamente gratuita... Ad una prima occhiata il quantitativo di contenuti ci sembra più che adeguato per tenere incollati i videogiocatori per mesi e mesi, ma per essere sicuri della veridicità delle informazioni dobbiamo necessariamente attendere un annuncio ufficiale.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che pochi giorni fa è stata annunciata la modalità Portal di Battlefield 2042, uno strumento sandbox che consentirà ai giocatori di creare e partecipare a partite altamente personalizzate su sei mappe classiche della serie provenienti da Battlefield 3, 1942 e Bad Company 2. Il lancio del gioco è fissato per il 22 ottobre su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, mentre a settembre si svolgerà l'Open Beta di Battlefield 2042.