Battlefield 2042: 10 ore di prova gratis su EA Play e Xbox Game Pass dal 12 novembre

Dopo aver mostrato in video la modalità Portal di Battlefield 2042, i rappresentanti di Electronic Arts confermano che tutti gli iscritti a EA Play o Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere a una Prova Gratuita di 10 ore con il kolossal sparatutto di DICE e Ripple Effect.

L'inziativa rientra nel novero dei bonus previsti per gli abbonati a EA Play (il servizio conosciuto in origine come EA Access) e consiste nell'accesso per un periodo di tempo limitato ai videogiochi Electronic Arts in procinto di essere lanciati sul mercato.

Come avvenuto in passato con titoli come UFC 4 o FIFA 22, anche stavolta la Prova Gratuita di 10 ore garantirà l'accesso all'intero pacchetto di modalità di Battlefield 2042, senza alcuna restrizione sui contenuti da fruire: al termine della prova, chi vorrà acquistare il gioco potrà trasferire i salvataggi e i progressi nel titolo finale.

La Prova Gratuita di 10 ore su EA Play e Xbox Game Pass partirà il 12 novembre, in coincidenza del lancio in accesso anticipato di Battlefield 2042 per gli acquirenti delle versioni Gold o Ultimate. L'uscita ufficiale dello sparatutto multiplayer di EA DICE e Ripple Effect è invece previsto per il 19 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più sui contenuti e sulle modalità del nuovo FPS di Electronic Arts, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sulla Beta di Battlefield 2042.