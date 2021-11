Battlefield 2042, niente 120Hz su PS5 e Xbox Series X: DICE spiega perché

Per quanto entrambe le console siano in grado di gestire i 120Hz, Battlefield 2042 non permetterà di giocare su PlayStation 5 e Xbox Series X a tale frequenza di aggiornamento. A confermarlo è stata direttamente DICE, che ne ha discusso sulle pagine del forum ResetEra.

Stando alla spiegazione fornita dalla casa di sviluppo svedese, passare dai 60fps ai 120fps sulle console next-gen costituisce un problema non da poco, specialmente considerando quanto si andrebbe ad affaticare le CPU dei due hardware.

"Si tratta di qualcosa da esplorare post-lancio, potenzialmente", ha dichiarato uno sviluppatore di DICE. "La risoluzione non è un problema, stiamo mettendo sotto stress la CPU in modo importante con 128 giocatori, e i requisiti per fare un salto dai 60fps ai 120fps non sono da sottovalutare. Ridurre la risoluzione non aiuterà granché".

Sebbene assente al lancio, la funzionalità potrebbe essere introdotta in un secondo momento, nel caso DICE riesca ad ingegnarsi per alleggerire il carico di lavoro della CPU. COD Vanguard, dal canto suo, supporta i 120Hz su PS5 e Xbox Series X, ma sappiamo come la serie di Battlefield presenti storicamente una maggiore distruttibilità ambientale, in grado di mettere alla prova gli hardware console.

NVIDA ha recentemente dedicato un trailer a Battlefield 2042 in cui vengono messi in luce Ray Tracing e DLSS.