Battlefield 2042 a 6 euro su Amazon Australia, il gioco è sold-out

Qual è il modo migliore per vendere in grandi quantità un gioco recente che non ha riscosso il successo commerciale sperato? Abbassare il prezzo, ovviamente, e in questo senso Amazon Australia sembra essersi spinto oltre con Battlefield 2042.

Nelle scorse ore il gioco è stato venduto a 9 dollari australiani, pari a circa sei euro al cambio attuale, un prezzo che deve avere ingolosito i consumatori dal momento che il gioco è andato sold-out rapidamente scalando le classifiche e diventando il prodotto più venduto nella categoria videogiochi e console.

Nel momento in cui scriviamo Battlefield 2042 non è più disponibile su Amazon Australia mentre negli Stati Uniti e in Europa il gioco è ancora in vendita a prezzo pieno o con uno sconto comunque contenuto sul prezzo consigliato. Lo sconto applicato da Amazon in Australia ha attirato evidentemente centinaia di consumatori interessati a comprare il gioco ma non disposti probabilmente a pagare il prezzo di listino.

DICE sta lavorando alla rinascita di Battlefield 2042 e l'ultima patch uscita a metà aprile porta in dote oltre 400 fix, un nuovo update è previsto a maggio e ulteriori contenuti arriveranno nei prossimi mesi, c'è però chi si chiede se non sia già troppo tardi per recuperare un gioco dal destino commerciale non troppo fortunato.