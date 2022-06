Battlefield 2042 abbandona la modalità a 128 giocatori? DICE chiarisce

Oltre ad aver rivelato le novità della Stagione 1 di Battlefield 2042, EA DICE potrebbero aver fornito importanti indizi sul futuro della modalità a 128 giocatori, il cui destino sembrava essere piuttosto incerto.

In precedenza, infatti, l'azienda ha spiegato perché la modalità a 128 giocatori è stata rimossa da Battlefield 2042, quantomeno in Sfondamento, non ritenuta consona per il tipo d'esperienza proposta dal gioco prodotto da Electronic Arts. Alcuni insider hanno poi rivelato che tutte le nuove mappe a partire dalla Stagione 2 in poi avrebbero supportato fino ad un massimo di 64 giocatori soltanto, lasciando intendere quindi l'abbandono per l'opzione di gioco più corposa per i contenuti futuri. Tuttavia il community manager di DICE, Kevin Johnson, è intervenuto per chiarire qual è effettivamente la situazione.

"Giusto per essere chiari, non abbiamo intenzione di abbandonare il supporto ai 128 giocatori per le mappe future", sottolinea Johnson, aggiungendo che "i giocatori ci hanno detto che il supporto è grandioso per alcune modalità, ma non per tutte". Il community manager specifica inoltre che i 128 utenti sono confermati anche per i prossimi contenuti legati a Battlefield Portal.

Insomma, al contrario di quanto affermato dalle voci emerse, EA non ha alcuna intenzione di abbandonare la modalità a 128 giocatori, che continuerà a far parte dell'offerta ludica dell'ultimo gioco della serie.