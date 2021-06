Battlefield 2042: Amazon apre i preordini del nuovo sparatutto

Battlefield 2042, il nuovo sparatutto di DICE ed Electronic Arts in arrivo il 22 ottobre, è preordinabile su Amazon a 69,99 Euro per PS4 e Xbox One o 79,99 Euro per PS5 e Xbox Series X.

Quello che sappiamo finora del gioco, in attesa di maggiori dettagli dal prossimo E3, è che non avrà una campagna single player ed il gameplay si incentrerà sul multiplayer fino a 128 giocatori, con campi di battaglia che cambiano davanti ai nostri occhi, grazie a tempeste dinamiche, pericoli ambientali e libertà di combattimento totale.

Se volete avere maggiori informazioni relative al titolo, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento a cura di Francesco Fossetti, che analizza nel dettaglio tutto ciò che sappiamo ad oggi del nuovo capitolo in arrivo.

Tutti gli articoli in vendita e preordine su Amazon sono soggetti a continue variazioni di prezzo, se siete quindi interessati a ricevere il gioco al day one, il nostro consiglio è quello di preordinare subito il gioco per godere del prezzo minimo garantito da Amazon che, al momento della spedizione, applicherà il prezzo più basso che questo ha avuto dal momento dell'ordine a quello della spedizione, garantendo quindi un risparmio se il gioco ha subito un abbassamento di prezzo anche momentaneo. In caso cambiaste idea, la cancellazione del preordine è molto semplice e può essere effettuata in autonomia.

Per risparmiare ulteriormente, vi segnaliamo che possono essere applicate anche altre promozioni di Amazon, come per esempio la possibilità di ricevere un buono da 8 euro solamente caricando la prima foto su Amazon Photos oppure 6 euro ricaricando l'account Amazon di almeno 90 euro.