Battlefield 2042 un anno dopo: gli sviluppatori vogliono una seconda chance

Circa un anno fa, nel novembre del 2021, Battlefield 2042 debuttava su PC e console PlayStation e Xbox non ottenendo grandi consensi da parte del pubblico. Tra problemi tecnici e mancanza di contenuti, i giocatori non si sono appassionati all'ultimo episodio della serie targata EA e DICE, e le difficoltà non sono mancate.

Nonostante la partenza in salita, gli autori hanno continuato a supportare il gioco aggiungendo nuove feature Stagione dopo Stagione, oltre a perfezionare sempre di più la tenuta di tutta la produzione attraverso la pubblicazione di diverse patch. E con la Stagione 3 di Battlefield 2042 che è entrata nel vivo, ai microfoni di PC Gamer il team di sviluppo rivela di voler una seconda opportunità da parte degli utenti.

"Siamo molto soddisfatti della direzione che il gioco ha preso e sta prendendo, e non vogliamo solo dirlo a parole. Vogliamo che la gente salga a bordo e lo giochi per vedere se diranno 'oh, questo non era assolutamente ciò che mi aspettavo' tenendo conto di tutto ciò che è stato detto su Internet", afferma l'associated producer Alexia Christofi ritenendo che l'opera abbia compiuto grossi passi avanti rispetto ai feedback negativi del passato. Christofi riconosce le difficoltà di lancio, e che "rinviare la Stagione 1 è stato difficile per noi", tuttavia sottolinea come i feedback dei fan è stata fondamentale per lo studio: "Abbiamo riconosciuto che i nostri fan sono coloro che amano Battlefield, che lo hanno sempre amato, e ci sono ancora tante cose che possiamo imparare da loro", aggiunge l'associated producer.

Dello stesso avviso anche il senior producer Ryan McArthur che, pur ammettendo che in precedenza Battlefield 2042 non aveva raggiunto gli standard prefissati da DICE, sottolinea come "ora ci siamo arrivati, credo sia un punto a favore per noi. Anche se da una prospettiva live service vogliamo continuare a fare di più, vogliamo che questo gioco migliori". McArthur afferma che "la maggior parte dei negativi che abbiamo ricevuto sono stati negativi, spesso anche troppo aggressivi, ma non per questo erano sbagliati. E il nostro obiettivo era di approfondirli e, togliendo il lato emotivo, capire cosa hanno detto e cosa manca secondo loro".

Il senior producer sottolinea come Battlefield 2042 "ha avuto un lancio duro, ma cavolo, ora è davvero un buon gioco", e che l'obiettivo è di dare al pubblico molti altri contenuti ancora, soddisfando le loro richieste attraverso almeno altre due Stagioni. Oltre a mostrare un concept art della nuova mappa che verrà aggiunta con la Stagione 4 di Battlefield 2042 in arrivo all'inizio del 2023, McArthur conferma infine che il team sta già pensando alla Stagione 5, che dovrebbe riproporre uno scenario visto in Battlefield 4.

In attesa di capire come si evolverà il futuro di Battlefield 2042, tutti i segreti della Stagione 3 Escalation di Battlefield 2042 potrebbero convincervi a dargli un'ulteriore chance, proprio come sperato dagli sviluppatori.