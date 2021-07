Battlefield 2042 e Apex Legends: oggi 8 luglio il primo show EA Play Sotto i Riflettori

La marcia di avvicinamento all'atteso EA Play Live del 22 luglio è costellata da una serie di appuntamenti facenti parte della nuova serie EA Play Sotto i Riflettori, nata con lo scopo di mettere in comunicazione i giocatori con i giochi che amano e le persone che li creano.

Il primo di questi incontri, incentrato sul futuro degli sparatutto in prima persona, è fissato per le ore 19:00 di oggi 8 luglio. Protagonisti indiscussi: Battlefield 2042 e Apex Legends. La discussione approfondita su due degli FPS di punta di Electronic Arts coinvolgerà Oskar Gabrielson, responsabile generale di DICE, Christian Grass, responsabile generale di DICE LA, Vince Zampella, fondatore di Respawn e amministratore generale del gruppo, e Chad Grenier, game director di Apex. Assieme a Stella Chung di IGN, i relatori parleranno dell'annuncio di Battlefield 2042 e di cosa possiamo aspettarci dall'evento principale del 22 luglio per entrambi i giochi.

Battlefield 2042, ricordiamo, verrà lanciato il 22 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Apex Legends, dal canto suo, il prossimo 13 luglio darà il benvenuto al nuovo evento in-game Thrillseeker. I prossimi appuntamenti di EA Play Sotto i riflettori sono invece previsti per il 13 luglio (studi indipendenti), il 19 luglio (Madden NFL 2022) e 20 luglio (altri giochi EA Sports).