Battlefield 2042, arriva l'update 4.2.0: una mappa è stata cambiata, tutte le novità

Con un lungo post pubblicat sulle pagine ufficiali di Electronic Arts, il team di sviluppo di DICE ha illustrato tutte le novità di cui si arricchirà Battlefield 2042 con l'arrivo dell'update 4.2.0.

Innanzitutto, la software house svedese ha svelato che l'aggiornamento sarà disponibile per gli utenti PC e console a partire dalla prossima settimana, più precisamente martedì 25 aprile. Per quanto riguarda le aggiunte contenutistiche, la patch andrà ad introdurre una versione rielaborata della mappa Discarded, con cui gli sviluppatori sperano di favorire un gameplay più divertente e avvincente: "L'obiettivo della nostra rielaborazione di Discarded era rendere il gameplay della fanteria più divertente e accessibile. Sono state aggiunte nuove bandiere e altre sono state spostate più vicino alle principali aree di gioco, insieme a diversi nuovi percorsi e strade sulla mappa. Anche l'illuminazione globale ha ricevuto miglioramenti". Potete dare uno sguardo in anteprima alla nuova versione di Discarded tramite l'immagine che trovate in basso.

Altre modifiche riguardano i miglioramenti alla customizzazione, come la possibilità di rimuovere gli accessori delle armi all'interno della schermata delle collezioni. Inoltre, alla fine di ogni round verrà aggiunta la sezione "Personal Best" nel caso di nuovi record personali ottenuti al termine della partita appena giocata. La patch include innumerevoli piccole correzioni che contribuiranno a rendere generalmente più piacevole l'esperienza di gioco: potete consultarle tutte visionando il changelog.

Ricordiamo che il supporto di Battlefield 2042 continuerò almeno fino al 2024.