Battlefield 2042: arrivano i primi voti della critica, i giocatori bocciano EA

Il nuovo FPS bellico di Electronic Arts non parte al momento con il piede giusto. Dopo le migliaia di recensioni negative su Steam per Battlefield 2042, le prime valutazioni della critica sul titolo DICE non sono tra le più calorose. E la reazione degli utenti su Metacritic è ancora peggio.

Bisogna anzitutto specificare che sono ancora poche le recensioni di Battlefield 2042 pubblicate, ma una prima visione sulla reazione di critica e pubblico è già possibile averlo. Nel momento in cui scriviamo, la versione PS5 del gioco ha una media di 66 basata su 7 recensioni, laddove l'edizione per Xbox Series X/S arriva a 65 calcolando sei valutazioni. Va molto meglio invece su PC, dove sono state raccolte un totale di 41 recensioni internazionali che portano ad una media di 74, buona ma comunque non esplosiva data l'importanza del gioco.

A colpire è però l'User Score di ciascuna edizione che, seppur sempre da prendere con le pinze, denota come il pubblico non sia per nulla soddisfatto dell'ultima produzione EA. Se su PS5 si arriva a 3.4 di media, su Xbox Series X/S ci troviamo davanti a un misero 2.3. Ma ancora una volta è su PC che i numeri risultano molto più impressionanti, con un 2.4 complessivo basato su 2682 valutazioni, delle quali ben 1349 sono da semaforo rosso, a fronte di solo 178 verdetti positivi.

Gli sviluppatori sono consapevoli dei problemi di natura tecnica e di contenuti del gioco e sono già al lavoro per migliorare sempre di più l'opera: il primo aggiornamento per Battlefield 2042 è disponibile, e con molta probabilità altri ancora arriveranno nelle prossime settimane.