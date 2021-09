Battlefield 2042, aspettando la Beta: focus sul Fair Play con la Carta della Community

Con l'imminente partenza dell'Open Beta di Battlefield 2042 su PC e console, EA DICE si dice fermamente impegnata a garantire un'esperienza multiplayer positiva e corretta per tutti coloro che si cimenteranno nelle sfide offerte dalle modalità online del kolossal sparatutto.

In funzione di questo impegno, Electronic Arts ha così deciso di creare un Regolamento della Community che funga da codice di condotta per tutti i giocatori che si apprestano a entrare in Battlefield 2042.

Contestualmente alla presentazione del Regolamento della Community per l'atteso FPS di DICE e Ripple Effect, EA delinea il quadro completo delle funzionalità e delle iniziative promosse per garantire un'esperienza di gioco positiva. In quest'ottica rientra l'impegno per attivare dei canali di comunicazione diretta con gli utenti e la gestione di diversi strumenti di segnalazione. Di analogo tenore sono poi gli sforzi profusi dagli sviluppatori di Battlefield 2042 per implementare delle misure di Fair Play e garantire, così facendo, parità di condizioni tra i giocatori.

La Carta della Community è la perfetta sintesi di questi sforzi, come spiegano gli stessi rappresentanti di EA sulle pagine del sito ufficiale di Battlefield 2042 con un approfondimento sull'impegno per il Fair Play, dalla condivisione dei contenuti adeguati da parte dei giocatori al comportamento onorevole da tenere nel corso della partita.