Battlefield 2042 avrà i bot controllati dall'IA, dettagli su Specialisti e armi

Proprio come promesso dagli sviluppatori svedesi nei giorni scorsi, ecco arrivare una nuova ondata di informazioni riguardanti Battlefield 2042 attraverso un Briefing che DICE ha dedicato al suo nuovo sparatutto.

La software house di Electronic Arts ha confermato che Battlefield 2042 impiegherà i bot controllati dall'Intelligenza Artificiale. Si tratta di una novità assoluta per il franchise, e verrà messa in atto qualora i server delle partite multiplayer online nelle modalità Conquista e Breakthrough non siano completamente pieni (ricordiamo che su PC e next-gen ci sarà il limite dei 128 giocatori, mentre su console old gen di 64 giocatori). I bot potranno essere aggiunti anche in modalità Co-op, in caso vogliate divertirvi con degli amici, e in modalità Solo, utile qualora voleste affinare le vostre abilità prima di gettarvi sul campo di battaglia online.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra Anteprima di Battlefield 2042, lo shooter includerà una serie di Specialisti di cui potrete vestire i panni. Ciascuno di loro presenterà abilità speciali che potrete sfruttare in battaglia, nel mentre le classi non vi costringeranno più a selezionare un determinato tipo di arma. Più in basso trovate una galleria di immagini in cui appaiono alcuni degli Specialisti dello shooter bellico.

Le bocche da fuoco di Battlefield 2042 presenteranno quattro slot in cui andare ad inserire gli accessori che preferiamo. Nello specifico, potremo modificare l'ottica, la canna, il tipo di munizioni, ed il sottocanna dell'arma che impugnamo.

Battlefield 2042 sarà pubblicato su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 22 ottobre.