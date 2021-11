Battlefield 2042 avrà poche armi al lancio? Un leak svela il numero preciso

Su Reddit c'è un misterioso giocatore che afferma di essere in possesso di Battlefield 2042 e come da tradizione ha iniziato a diffondere screenshot e informazioni sul nuovo gioco EA. In particolare il numero delle armi ha generato accese discussioni sulla piattaforma e sui principali social.

La schermata mostra 22 armi così suddivise: tre armi secondarie, tre armi "utility", tre fucili da cecchino, tre fucili con ampia gittata, 4 SMG, 2 LMG e quattro fucili d'assalto, un numero in realtà piuttosto contenuto rispetto agli altri episodi della serie, anche se c'è da dire che le armi della modalità Portal non sono incluse e dunque si parla solamente delle bocche da fuoco delle modalità single e multiplayer.

In ogni caso non è escluso che altre armi possano arrivare in futuro tramite aggiornamento e del resto DICE ha già confermato la volontà di supportare a lungo il nuovo Battlefield. Potremo verificare l'esatto numero di armi presenti al lancio dal 12 novembre quando partirà l'early access di Battlefield 2042, con le consuete dieci ore di prova per gli abbonati EA Play o Xbox Game Pass Ultimate.

La Beta di Battlefield 2042 è stata un successo con oltre 7.7 milioni di giocatori attivi e DICE ha tenuto in gran considerazione i feedback giunti durante la fase di test per migliorare alcuni aspetti del progetto prima del lancio.