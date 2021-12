Battlefield 2042, Babbo Natale non porta doni: skin cancellata dopo le polemiche

Ha fatto molto discutere la skin di Babbo Natale in arrivo su Battlefield 2042, rivelata in anticipo per errore da Electronic Arts. Tramite forum e social i giocatori hanno manifestato il loro forte malcontento verso il costume ritenendo fuori luogo all'interno di un gioco come Battlefield 2042.

Alla luce delle lamentele, dunque, EA ha colto la palla al balzo e, a quanto pare, la skin di Babbo Natale è stata rimossa e non sarà inclusa nel prossimo aggiornamento dell'FPS bellico, che porterà nuove missioni settimanali e relative ricompense. "Attualmente non abbiamo intenzione di utilizzare tutte le skin per questo periodo natalizio", spiega EA DICE senza scendere maggiormente nei particolari. Non è chiaro invece se le nuove skin per carri armati ed elicotteri rivelate in anticipo saranno invece regolarmente disponibili, sebbene sia plausibile ipotizzare che verranno regolarmente introdotte come ricompense.

Su Reddit in molti si erano scagliati contro la skin natalizia pensata da EA, con vari utenti che ritenevano "impossibile" prendere sul serio le tematiche dei disastri naturali alla base del gioco impersonando operatori conciati come Babbo Natale. L'esclusione della skin dovrebbe ora mettere a tacere questa specifica polemica.

Di sicuro l'attuale momento del nuovo capitolo di Battlefield non è dei più rosei, alla luce anche delle diverse problematiche tecniche che affliggono il gioco e sulle quali gli autori stanno lavorando per risolverle tutte un poco alla volta. Tuttavia, l'Aggiornamento 3 ha causato problemi ai server di Battlefield 2042, portando gli sviluppatori ad effettuare ulteriori ritocchi.