Battlefield 2042 barcolla ma non molla: la Patch 2.2 rivisita la mappa Orbital

Nonostante le difficoltà, Battlefield 2042 continua ad essere oggetto delle attenzioni dei ragazzi di DICE, i quali hanno preparato una patch nuova di zecca pronta per essere distribuita su tutte le piattaforme.

L'Update 2.2 di Battlefield 2042, che rappresenta il secondo grande aggiornamento della Stagione 2: Maestria delle Armi, verrà pubblicato su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC nel corso della giornata di domani 20 ottobre. Questi i cambiamenti e le novità salienti:

Una versione rivisitata della mappa Orbital , dotata di un flusso di gameplay migliorato, un maggior numero di ripari e migliorie al terreno;

, dotata di un flusso di gameplay migliorato, un maggior numero di ripari e migliorie al terreno; 3 nuove Armi del Deposito per la modalità All-Out Warfare: ACW-R, AKS-74u e MP412 REX;

per la modalità All-Out Warfare: ACW-R, AKS-74u e MP412 REX; I possessori del Battle Pass Premium avranno un'opzione per mantenere i loro server visibili nel Browser dei Server grazie alla nuova funzione Server Persistenti, anche quando non stanno giocando;

Il Mirino Laser sulle armi ha ricevuto dei miglioramenti grafici, ed è ora più reattivo e fluido nei movimenti;

In attesa della pubblicazione, potete saggiare in anteprima i cambiamenti apportati alla mappa Orbital nel video allegato in cima a questa notizia (o disponibile a questo indirizzo). Maggiori dettagli sulle novità potete trovarli nel changelog dell'Update 2.2 reperibile sul sito di Battlefield 2042.