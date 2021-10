Battlefield 2042 Beta: tutti i bug, gli errori e i problemi noti

L'Open Beta di Battlefield 2042 è finalmente disponibile su tutte le piattaforme, ma l'apertura dei server non è stata esente da problematiche e bug che stanno affliggendo alcuni giocatori. Scopriamo insieme l'elenco completo di questi problemi e le eventuali soluzioni.

Errore 'Unable to connect to the EA servers'

L'errore in questione è dovuto semplicemente al sovraffollamento dei server e il team di sviluppo sta attualmente lavorando per ampliare la loro capacità e permette a tutti di giocare senza incappare in problematiche di questo tipo.

Notifica 'Unknown Error'

Questa notifica potrebbe apparire in qualsiasi momento nell'angolo in alto a destra della schermata ed è sempre relativa alle problematiche che i server stanno incontrando in queste ore. La comparsa dell'errore non dovrebbe comportare alcuna conseguenza, quindi non preoccupatevi.

Schermata con il Codice QR

Alcuni giocatori non riescono ad accedere al gioco e restano bloccati nella schermata con un Codice QR utile per procedere al preorder del gioco o per attivare un abbonamento a EA Play o a Xbox Game Pass Ultimate. Il team di sviluppo è a conoscenza del problema e sta lavorando ad una soluzione.

Problemi alle prestazioni

Purtroppo il gioco ha qualche problema legato al fatto che quella attualmente disponibile non è una build definitiva e risale a qualche mese fa. È molto probabile quindi che glitch grafici e bug non saranno presenti nella versione finale.

Impossibilità di creare party cross-play

L'Open Beta di Battlefield 2042 dovrebbe supportare il cross-play, ma un problema sta impedendo ai giocatori di invitare gli amici che giocano su altre piattaforme. Anche in questo caso EA DICE sa del problema e proverà a risolverlo entro l'uscita della versione finale dello sparatutto.

Problemi con i grilletti adattivi del DualSense su PS5

Sebbene Battlefield 2042 supporti ufficialmente le funzionalità esclusive del DualSense di PlayStation 5 come il feedback aptico e i grilletti adattivi, pare che ci sia qualche problema nell'utilizzo di R2 e L2. EA DICE è a conoscenza del problema e sta lavorando ad una soluzione.

Rosa delle comunicazioni rapide

Al momento Battlefield 2042 supporta esclusivamente il sistema di ping classico (singola pressione per segnalare, doppia pressione per evidenziare un pericolo), ma in futuro dovrebbe arrivare anche la classica rosa con le comunicazioni rapide per chi non intende usare la chat vocale.

HDR disattivato su PC

L'Open Beta di Battlefield 2042 non supporta l'HDR su PC, ma tale funzionalità dovrebbe arrivare in concomitanza con il debutto della versione finale.

Assenza del VOIP

Anche la chat vocale in game non è disponibile nell'Open Beta di Battlefield 2042, ma Electronic Arts ha già confermato che sarà disponibile al lancio del gioco.

Perenne effetto delle EMP a schermo

In alcuni casi potrebbe verificarsi un fastidioso bug che attiva perennemente l'effetto dell'EMP a schermo, il quale persiste anche dopo la morte. Fortunatamente esiste una soluzione molto rapida, la quale consiste nell'uscire dal server e poi rientrare.

Problemi con la registrazione di clip su Xbox

Purtroppo potrebbero verificarsi dei problemi nell'utilizzo di questo sistema sulle console Xbox, ma il team di sviluppo ha confermato di aver già risolto l'errore nell'ultima build del gioco e nella versione finale sarà possibile registrare filmati senza problemi.