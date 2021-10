Battlefield 2042 Beta, gameplay in azione a 60 fps: distruzione in Ultra a 4K

Con il preload della Beta di Battlefield 2042 disponibile per tutti i giocatori, ha per il momento preso il via la fase di Accesso Anticipato del play test.

L'attesissimo shooter a firma DICE si è dunque mostrato in azione ad una prima cerchia di appassionati, che hanno potuto immergersi a capofitto tra gli scenari apocalittici della produzione. Tra eventi climatici estremi, che includono possenti uragani, Battlefield 2042 mira a proporre un'esperienza di gioco particolarmente adrenalinica e spettacolare.

In attesa che i contenuti della Beta divengano disponibili per l'intera community videoludica, la rete non manca di offrire occasioni per osservare lo shooter EA in azione. Direttamente in apertura a questa news, ad esempio, vi proponiamo un video gameplay di ben 25 minuti, tratto dalla versione PC di Battlefield 2042. Con tutti i parametri tecnici e grafici impostati su Ultra, il filmato mostra il titolo al suo meglio, con risoluzione in 4K e frame rate a 60 fps. Cosa ve ne pare di questo primo assaggio del nuovo capitolo della serie sparatuttto?



Con la data di lancio fissata su PC e console al prossimo 19 novembre 2021, Electronic Arts ha di recente pubblicato un primo screenshot della versione Xbox One di Battlefield 2042, così da offrire un indizio sull'aspetto che avrà il gioco su hardware di passata generazione.