Battlefield 2042: la beta multiplayer di Halo Infinite citata da EA come causa del flop

Battlefield 2042 finora non è andato bene come sperato: tra problemi tecnici ancora da risolvere, posticipi di aggiornamenti chiave e una certa povertà di contenuti, sono in tanti a non essere insoddisfatti della resa del titolo firmato EA e DICE.

In precedenza, ad esempio, ex autori della serie hanno criticato EA per la situazione di Battlefield 2042, mentre la petizione per i rimborsi di Battlefield 2042 ha superato le 100000 firme, testimoniando come siano numerosi gli utenti a non aver gradito il lavoro svolto con l'ultimo, controverso episodio della longeva serie bellica. Consapevole della situazione, il colosso americano ha tenuto un meeting interno di grossa portata per discutere del gioco e del suo complicato stato attuale, nel tentativo di capire i motivi per cui Battlefield 2042 non ha ottenuto il riscontro sperato.

E tra le motivazioni emerse, una è piuttosto curiosa: l'improvviso debutto della Beta Multiplayer di Halo Infinite, avvenuto il 15 novembre 2021 (a ridosso quindi dell'uscita di Battlefield 2042 fissata per il 19 novembre), ha fatto emergere in maniera ancora più chiara tutti i limiti e le problematiche tecniche del titolo EA, che si è dovuto confrontare con un prodotto molto più rifinito e curato sotto questi aspetti, aumentando quindi la percezione negativa del pubblico nei confronti dell'ultimo episodio di Battlefield. Da qui, EA ha dunque compreso che gli utenti oggi tollerano con molta più fatica un prodotto poco rifinito sul versante tecnico, motivo per cui si è presa l'impegno, assieme a DICE, di risollevare la propria produzione in tale ambito a suon di aggiornamenti.

Tra le altre motivazioni relative alle difficoltà dell'opera, la Chief studio officer di EA, Laura Miele, cita anche il Frostbite Engine e la necessità di doverlo aggiornare per supportare Battlefield 2042, un processo che ha richiesto 18 mesi di lavoro a tutto il team. Miele cita infine l'impatto negativa avuto dalla pandemia di Covid-19, che ha reso molto più difficoltoso lo sviluppo di un titolo descritto come molto ambizioso.

Nonostante le numerose problematiche e le ragioni dietro le stesse, EA e DICE continueranno a supportare la produzione, aggiornandola un poco alla volta con nuove patch che risolvano ulteriormente i vari bug riscontrati, oltre a diversi nuovi contenuti e il debutto della Stagione 1. Non tutto è perduto, quindi, con Battlefield 2042.