Battlefield 2042: la Beta non piace e le azioni di EA crollano

La Beta di Battlefield 2042 non sta piacendo: basta farsi un giro online, in particolar modo su Reddit, per sondare gli animi dei giocatori contrariati a causa dei numerosi problemi tecnici che affliggono questa versione del gioco, che ricordiamo essere tutt'altro che definitiva.

Oltre alla difficoltà nel connettersi ai server, gli utenti lamentano anche crash, glitch e cali di framerate, che non sembrano fare distinzione di piattaforma. DICE è già intervenuta nel tentativo di placare gli animi, spiegando che il client della Beta è basato su un codice vecchio di mesi, e che al lancio Battlefield 2042 sarà tutt'altra cosa. Fatto sta, che al momento non ci stanno facendo una bella figura, e a risentirne è anche la borsa. Dopo la parziale risalita di ieri, oggi 8 ottobre Electronic Arts ha concluso la giornata registrando un -7% sul valore delle proprie azioni. A spaventare gli azionisti sarebbero stati in particolar modo i pessimi feedback condivisi dai videogiocatori su Reddit.

Doug Creutz, analista di Cowen, ritiene tuttavia che la borsa abbia avuto una reazione spropositata, e che lo sparatutto di DICE abbia ancora tutte le carte in regola per diventare una grande hit nel corso della prossima stagione videoludica. Sui social ci sarebbero anche tanti commenti positivi, inoltre la Beta di Battlefield 2042 ha fatto registrare un picco di 339 mila spettatori connessi su Twitch, contro i 181 mila della Beta di Call of Duty Vanguard. Lo scopo della Beta, inoltre, è proprio quello di migliorare il prodotto in vista del lancio, che ricordiamo essere previsto per il 19 novembre su PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.