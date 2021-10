Battlefield 2042 Beta: quando inizia, come accedere e modalità disponibili

Ci avviciniamo sempre più all'inizio della Beta di Battlefield 2042, fase durante la quale i giocatori di tutto il mondo potranno provare lo sparatutto EA DICE su PC e console. Scopriamo insieme tutti i dettagli su orari, modalità d'accesso e contenuti di questo test del multiplayer.

Quando inizia la Beta di Battlefield 2042

La Beta di Battlefield 2042 è divisa in due parti: dal prossimo 6 ottobre 2021 alle ore 9:00 del fuso orario italiano potranno iniziare a giocare solo ed esclusivamente gli utenti che hanno accesso anticipato alla versione di prova su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Tutti gli altri, invece, potranno iniziare a giocare dall'8 ottobre 2021 sempre alle ore 9:00 italiane. A prescindere da quale sia il giorno in cui potete iniziare a giocare, potrete scaricare i file della Beta a partire dalle ore 9:00 del 5 ottobre 2021 su tutte le piattaforme supportate. Sulle nostre pagine trovate i dettagli sul peso dell'Open Beta di Battlefield 2042.

Come accedere alla Beta di Battlefield 2042

Per ottenere l'accesso anticipato alla Beta di Battlefield 2042 esistono principalmente due metodi. Il primo consiste nell'effettuare il preorder del gioco: chi prenota la versione digitale ha automaticamente accesso ai server, invece chi preordina presso un negozio fisico o online riceverà un codice da riscattare. Chiunque abbia un abbonamento attivo ad EA Play o a Xbox Game Pass Ultimate potrà inoltre accedere alla Beta di Battlefield 2042 sin dal primo giorno. Va precisato inoltre che l'abbonamento a PlayStation Plus non è necessario per partecipare all'Open Beta su PS4/PS5, ma chi vuole giocare su Xbox One/Xbox Series X|S deve essere abbonato a Xbox Live Gold.

Quali sono i contenuti della Beta di Battlefield 2042

Nel corso della Beta di Battlefield 2042 si potrà giocare la classica modalità Conquista all'interno dell'arena che prende il nome di Orbitale e consiste in una mappa nella quale i giocatori non devono solo fare attenzione agli avversari ma anche ai pericolosi fenomeni atmosferici.