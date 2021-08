Battlefield 2042: Beta al via questo fine settimana?

La Beta di Battlefield 2042 potrebbe iniziare molto presto e più precisamente questo fine settimana, almeno stando alla programmazione di uno streamer tedesco che trasmetterà la Beta sul suo canale nella giornata di sabato 4 settembre.

PietSmiet (questo il nome dello streamer) ha già collaborato con EA in passato per altri progetti legati a Battlefield e non è chiaro se il 4 settembre trasmetterà la Beta in anteprima o se in questo weekend la sessione di test verrà aperta anche ai giocatori con i requisiti necessari, al momento DICE non ha svelato le date della Beta di Battlefield 2042, facendo comunque capire che maggiori dettagli verranno resi noti nel corso del mese di settembre.

La scorsa settimana il client Beta di Battlefield 2042 è stato avvistato su Xbox Store, PlayStation Store e su PC, segno evidente di come Electronic Arts stia preparando il terreno per fare in modo che tutto sia pronto al lancio della Beta. Ad agosto si è tenuto il test tecnico di Battlefield 2042, il publisher ha però posto un veto a streaming e registrazioni del gameplay dal momento che le prove sono avvenute su una versione ancora acerba del gioco e ben lontana dal rappresentare la qualità del prodotto.