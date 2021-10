Battlefield 2042: Beta vecchia di mesi? Insider smentisce e parla di sviluppo problematico

La Beta di Battlefield 2042 ha generato numerose controversie, al termine della stessa molti giocatori hanno chiesto a DICE di rinviare il gioco al 2022, nel frattempo il valore delle azioni Electronic Arts è sceso proprio a causa della tiepida accoglienza ricevuta dalla Beta di uno dei giochi di punta della stagione natalizia.

Gli sviluppatori si sono difesi dichiarando che la Beta di Battlefield 2042 è vecchia di mesi e che l'attuale build ha già ricevuto numerosi miglioramenti e tanti altri ne arriveranno in tempo per il lancio (fissato al 19 novembre) e nel periodo immediatamente successivo.

Secondo l'insider Tom Henderson però questo non sarebbe del tutto vero, la build provata dai giocatori risale al più tardi a metà settembre ed è esattamente la stessa prevista per la prima fase Open Beta prima del rinvio. E' vero, sottolinea Henderson, che alcuni elementi visti sembrano non recentissimi ma parlare di una Beta vecchia di mesi è concettualmente sbagliato.

Stando alle sue fonti, lo sviluppo di Battlefield 2042 sembra essere piuttosto travagliato con alcuni manager, director e produttori ben poco aperti aperti alle critiche ed alla sperimentazione. DICE starebbe cercando, sempre secondo le fonti di Henderson, di imitare Call of Duty Modern Warfare 2019 sotto alcuni aspetti, un gioco che i manager della compagnia amano e lodano particolarmente. A quanto pare inoltre ci sarebbero membri del team già in contatto con altri studi per paura di perdere il lavoro a causa (presumibilmente) delle critiche negative che il gioco potrebbe ricevere.

Chiaramente, niente di quanto riportato è stato confermato e se è vero che in passato Henderson si è dimostrato affidabile, al momento vi invitiamo a prendere le sue dichiarazioni con le pinze.