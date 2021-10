Battlefield 2042, i bot sono troppo forti e numerosi? Giocatori scontenti

Ci auguriamo che DICE stia facendo tesoro di tutte le lamentele scatenate dall'Open Beta di Battlefield 2042, che sembra essere tutto fuorché perfetta. Il client di test ha infatti fatto emergere numerose problematiche che, seppure attribuite ad un codice vecchio di mesi, stanno facendo preoccupare notevolmente i giocatori.

Oltre ai problemi con i bug, i glitch, la stabilità della rete e le performance, sembrano essercene alcuni anche con il bilanciamento dei bot. Battlefield 2042, ricordiamo, è il primo gioco della serie ad includere dei soldati governati dall'Intelligenza Artificiale nelle partite multigiocatore, una scelta figlia dell'allargamento del numero dei partecipanti fino a 128 e della conseguente difficoltà a riempire ogni singola lobby. L'obiettivo è quello di non lasciare dei buchi nelle formazioni ed offrire ai giocatori in ogni momento l'impressione di trovarsi in una battaglia su larga scala.

Ebbene, sembra che questi bot non funzionino poi tanto bene. Tanto per cominciare, secondo le prime testimonianze sono troppo numerosi: una delle immagini in calce, ad esempio, ritrae il riepilogo di una partita nella quale hanno trovato spazio appena 8 giocatori reali. Inoltre, talvolta paiono essere anche troppo forti e intelligenti, capaci come sono di uccidere le persone vere istantaneamente. Non mancano, in ogni caso, anche dei problemi: a volte si comportano in maniera erratica, altre non ingaggiano neppure il combattimento.

Insomma, sembra che DICE abbia un bel po' di lavoro da fare in vista dell'uscita, già rinviata una volta. Battlefield 2042 è ora atteso per il 19 novembre 2021 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. I gravi problemi della Beta di Battlefield 2042 hanno anche fatto calare le azioni di EA.