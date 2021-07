Battlefield 2042, Bot multiplayer e differenze tra generazioni di console: DICE chiarisce

Approfittando dell'ultimo speciale sui contenuti di lancio di Battlefield 2042 con il focus sugli Specialisti, i ragazzi di EA DICE forniscono un importante chiarimento sulle funzioni del Bot multiplayer e sulle limitazioni della versione lastgen.

La sussidiaria svedese di Electronic Arts spiega che i soldati gestiti dall'IA saranno necessari per dare forma alle tre esperienze distinte di BF2042. Il modulo Multigiocatore vedrà i Bot entrare in partita per riempire gli slot non coperti da giocatori online, salvo poi abbandonare lo scontro per fare spazio agli utenti "in carne ed ossa" anche a partita iniziata.

La seconda esperienza delineata da DICE sarà la Cooperativa, con attività a cui partecipare insieme ai propri amici o servendosi del matchmaking per poter fronteggiare un team composto esclusivamente da soldati comandati dalla CPU.

Il terzo capisaldo del gameplay di Battlefield 2042 sarà la modalità Solo, pensata come un "tutorial esteso" per chi desidera perfezionare la conoscenza delle meccaniche di gioco o delle abilità di uno Specialista fino a quel momento inutilizzato senza la pressione tipica delle sfide multiplayer.

I giocatori gestiti dall'IA non sono progettati per essere Specialisti, di conseguenza non avranno accesso a Tratti e Specialità ma saranno comunque in grado di partecipare alla cattura degli obiettivi, utilizzare i veicoli o interagire con essi. Non sarà quindi possibile disattivare completamente i Bot, tuttavia ci saranno delle limitazioni nel numero massimo di soldati IA presenti in ciascuna squadra (il numero varierà in base alla modalità selezionata).

Parlando delle differenze di Battlefield 2042 su PS4 e Xbox One, DICE conferma la limitazione del numero massimo di giocatori presenti nelle mappe (da 128 a 64). Eccezion fatta per il volume totale di utenti delle lobby multiplayer di BF2042, i giocatori delle console Sony e Microsoft della generazione passata avranno comunque accesso a tutte le altre funzionalità e al pacchetto completo dei contenuti tra armi, veicoli, Specialisti e gadget.

A prescindere dalla propria piattaforma d'elezione, anche gli effetti meteo dinamici di Battlefield 2042 saranno identici, come i tornado o i pericoli ambientali come le tempeste EMP. La principale differenza tra le generazioni di console, quindi, sarà nella modifica apportata all'area giocabile della mappa attraverso il sistema di suddivisione in Cluster e Settori.