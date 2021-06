Battlefield 2042: i bot nel multiplayer non potranno essere disattivati

Come già noto da qualche giorno, Battlefield 2042 impiegherà i bot controllati dall'Intelligenza Artificiale nel multiplayer, in modo da popolare ogni singola partita giocata.

Battlefield 2042 è stato a più riprese presentato come il capitolo più ambizioso e vasto della saga, descrizione che si concretizzerà nei match più affollati di sempre, capaci di ospitare fino a 128 giocatori in contemporanea nella modalità All-Out Warfare su PS5, Xbox Series X|S e PC (il limite è fissato a 64 giocatori su PS4 e Xbox One). In un gioco come Battlefield 2042 fortemente basato sul gioco di squadra, delle defezioni potrebbero risultare estremamente controproducenti, per questo motivo DICE ha messo a punto dei Bot controllati dall'IA che in caso di necessità andranno a riempire i posti vacanti (fino ad un massimo di 64 per partita), impedendo quindi lo spopolamento dei campi di battaglia.

Una trovata senza dubbio interessante, che tuttavia non ha trovato il favore di tutti i giocatori, specialmente di quelli più hardcore. Questi ultimi dovranno in ogni caso farsene una ragione, poiché - anche se gli umani avranno sempre la precedenza - i bot non potranno essere disattivati nelle modalità principali di Battlefield 2042, che ricordiamo essere un gioco solo multigiocatore. È invece possibile fare l'opposto, ovvero creare delle partite All-Out Warfare interamente popolate da Bot, alle quali partecipare assieme ai propri amici per allenarsi e migliorare il proprio gioco di squadra, dando vita ad una sorta di esperienza cooperativa. I punti XP guadagnati giocando contro i bot, inoltre, saranno regolarmente conteggiati ai fini della progressione e dello sblocco degli oggetti.