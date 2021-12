Battlefield 2042 e i bug divertenti: fan impazziscono per i pinguini riparabili

Battlefield 2042 ha fatto il suo esordio sul mercato con alcuni problemi tecnici che Electronic Arts e DICE stanno un poco alla volta risolvendo con i primi aggiornamenti. Ma un bug in particolare, invero piuttosto innocuo, è riuscito a far colpo sulla community del nuovo episodio della serie.

Un utente di Reddit ha infatti scoperto per caso che i pinguini presenti in uno degli scenari del titolo EA possono essere riparati come se fossero un normale oggetto e non un semplice elemento decorativo dell'ambientazione. Basta semplicemente avvicinarsi ad uno di questi animali ed iniziare a "ripararlo" come si farebbe con gli strumenti di gioco veri e propri. Ovviamente non c'è nessun tipo di animazione specifica per i pinguini in questo caso (tolte le scintille prodotte dallo strumento di riparazione), tuttavia l'effetto per numerosi giocatori è risultato abbastanza esilarante da strappare più di un sorriso.

"Siamo tutti d'accordo sul fatto che i pinguini riparabili sono una grande feature?", si chiede l'utente che ha pubblicato su Reddit un breve video sulla questione, ottenendo grande riscontro da parte della community tra migliaia di like e quasi un centinaio di commenti, tutti divertiti dal curioso bug. Ricordiamo a tal proposito che è disponibile l'Update 3 di Battlefield 2042 con oltre 150 fix. Anche in questo caso però non sono mancati inconvenienti, dato che l'Update 3 di Battlefield 2042 ha causato problemi ai server spingendo DICE ad intervenire nuovamente.