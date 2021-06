Battlefield 2042: cambiamenti climatici inseriti solo per 'ragioni ludiche', dice EA

Battlefield 2042 è ormai realtà e promette di portare i giocatori verso una delle più grandi esperienze multiplayer mai offerte dalla serie. Tanti rumors delle scorse settimane hanno trovato conferma, inclusa il ruolo centrale rivestito dai cambiamenti climatici all'interno delle meccaniche di gioco.

La presenza di questo tema delicato nel gioco ha suscitato ovviamente molte curiosità, portando parte di critica e pubblico a domandarsi se in qualche modo anche Electronic Arts volesse lanciare un messaggio sull'importanza delle tematiche relative ai cambiamenti climatici, da tempo di attualità nel dibattito politico e sociale in merito al futuro del nostro pianeta. In un'intervista ai microfoni di IGN.Com, però, il design director del gioco, Daniel Berlin, ha confermato che la presenza delle calamità ambientali ha fini esclusivamente videoludici.

Alla domanda di IGN in merito ai motivi dietro l'inserimento di queste meccaniche e delle tematiche alla base del titolo (presenza di cittadini e soldati senza patria a causa di guerre e cataclismi che hanno devastato la Terra), Berlin ha spiegato che "è in assoluto un gioco puramente multiplayer per noi. La ragione per cui abbiamo deciso di seguire questa strada è in modo così che potessimo creare una narrativa di questo mondo vista dagli occhi dei No-Pats. Volevamo raggiungere maggior spettacolarità e far succedere molti eventi di enorme portata. Questo setting è perfetto per tutto ciò. Raggiunge questa portata e ci dà la ragione per andare in giro per il mondo. È solo per motivi di gameplay, per noi".

Nessun messaggio tra le righe riguardo il mondo reale, ma quanto basta per dare un contesto nuovo alla serie e sperimentare nuove meccaniche e situazioni ad alto tasso di spettacolarità. E scopriremo altro tra pochi giorni: Battlefield 2042 sarà all'E3 2021 con la conferenza Xbox, dove verranno mostrate maggiormente nel dettaglio le sue caratteristiche. Per gli approfondimento su quanto noto finora vi rimandiamo invece alla nostra anteprima di Battlefield 2042.