Battlefield 2042: centinaia di fix nell'update di aprile, coinvolti anche i veicoli

Nel corso delle ultime ore, la community di Battlefield 2042 ha appreso importanti novità in merito al prossimo aggiornamento dello sparatutto attraverso i forum ufficiale di Electronic Arts.

Curioso di saperne di più sul futuro update dello shooter in prima persona, un utente ha chiesto delucidazioni sui forum ufficiali ed è arrivata nel giro di poco tempo la risposta di un membro di EA DICE. Stando alle dichiarazioni dello sviluppatore, nel corso del mese di aprile 2022 verrà pubblicata una patch contenente diverse centinaia di fix che mirano a sistemare bug di varia natura. Sembrerebbe però che l'aggiornamento includa anche importanti modifiche al bilanciamento che coinvolgono sia i veicoli che gli accessori per le armi, che dovrebbero avere un comportamento diverso in seguito alla pubblicazione dell'update. È inoltre stato confermato che ad aprile arriveranno anche la chat vocale e la tanto attesa Tabella dei Punti.

Purtroppo non si conoscono i dettagli specifici sulle modifiche in arrivo e bisognerà quindi attendere un changelog ufficiale che verrà pubblicato in concomitanza con il lancio dell'aggiornamento.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il flop di Battlefield 2042 ha insegnato ad EA una grande lezione.