Battlefield 2042: nuova clip ingame su abilità ed equipaggiamenti dello Specialista Irish

Con l'ultima clip di Battlefield 2042, i ragazzi di EA DICE e Ripple Effect pizzicano le corde della nostalgia dei fan della serie mostrando le abilità e gli equipaggiamenti di Kimble "Irish" Graves, l'ormai ex Marine di BF4 che ritroveremo nel nuovo capitolo della serie FPS come Specialista dei Senza Patria.

I ragazzi delle sussidiarie di Electronic Arts si riallacciano così alle emozionanti scene mostrate con il cortometraggio Exodus di Battlefield 2042 per descrivere Irish come "un leader nato. Il comandante degli Specialisti a bordo dell'Exodus è originario di Brooklyn, New York, e possiede una naturale attitudine al combattimento e alla guida delle truppe, due caratteristiche che lo aiuteranno nella sua missione volta a garantire la sicurezza dei Non-Patriated".

In questa sua nuova attività tra le fila dei Senza Patria, il fiero Graves dovrà fare appello a tutta la sua esperienza per garantire la sopravvivenza dell'equipaggio della Exodus nei contesti bellici più disparati: in battaglia, gli emuli di Irish potranno utilizzare un potente Sistema di Fortificazione, un drone Sentinella per far distruggere i proiettili esplosivi prima che raggiungano il bersaglio e il tratto speciale Veterano che fornisce un bonus di corazza all'uccisione dei nemici.

In calce alla notizia trovate la clip di gameplay con protagonista Irish, ma prima vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile dal 22 ottobre su PC, Xbox One e PS4, come pure su Xbox Series X/S e PlayStation 5 in versione ottimizzata.