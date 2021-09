Battlefield 2042: la clip sugli Specialisti svela nuove scene di gameplay

Mentre cresce la curiosità degli appassionati di sparatutto per le date della Beta di Battlefield 2042, i ragazzi di EA DICE e Ripple Effect illustrano in video le abilità da acquisire indossando la mimetica degli Specialisti del loro prossimo, ambizioso FPS votato al multiplayer.

Nella clip condivisa sui social dalle sussidiarie di Electronic Arts trovano spazio diversi spezzoni di gameplay inediti dedicati, appunto, alle abilità degli Specialisti, la nuova tipologia di soldati che interpreteremo sui campi di battaglia digitali di BF2042.

Basati sulle quattro Classi "canoniche" della serie, i dieci Specialisti di Battlefield 2042 sono la rappresentazione plastica delle modifiche apportate da DICE nell'estendere il perimetro ludico e contenutistico della progressione dell'equipaggiamento. Ciascuno degli Specialisti sarà infatti caratterizzato da una Specialità e da un Tratto, ma con la libera personalizzazione di ogni altri aspetto del loadout.

Le specialità daranno accesso a gadget e bonus esclusivi come la Tuta Alare osservata nel reveal trailer di Battlefield 2042, mentre ai Tratti sarà dedicata tutta la parte dei benefici unici e delle funzionalità "passive" del proprio alter-ego, come la possibilità di riportare in vita gli alleati abbattuti.

Tutte queste opzioni, ivi compresa la customizzazione libera dell'equipaggiamento con la scelta delle armi, saranno accessibili sin dal lancio di Battlefield 2042, previsto per il 22 ottobre su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.