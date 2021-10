Battlefield 2042: come curare e rianimare i compagni feriti

L’Open Beta del nuovo sparatutto di Electronic Arts è finalmente alle porte: tutti gli appassionati della serie potranno provare con mano per la prima volta il gioco in modo da farsi una prima impressione sul lavoro svolto da DICE (qui potete trovare tutte le informazioni su come e quando accedere alla beta pubblica di Battlefield 2042).

Come da tradizione nella modalità multigiocatore online della serie, anche in questo nuovo capitolo risulterà fondamentale cooperare e creare sinergie sempre più efficaci con i propri compagni di squadra. In particolare è fondamenta mantenere il gruppo in piena salute per garantire un'adeguata capacità offensiva e difensiva del team, aumentando così le probabilità di vittoria.

In Battlefield 2042 esistono diversi metodi per poter recuperare la salute e rianimare i propri compagni durante le partite online:

Cura automatica - il modo più semplice per curarsi è, banalmente, aspettare: alcuni secondi dopo aver subito danni, infatti, la vostra salute inizierà a ricaricarsi lentamente in maniera automatica fino a riempire completamente l’indicatore. Durante questo periodo di attesa, tuttavia, cercate di tenervi al riparo dal fuoco nemico: se subirete danni durante il processo di recupero dovrete attendere ulteriore tempo prima di tornare in forma.

Casse mediche - nella lista di gadget che è possibile equipaggiare durante una partita multigiocatore figurano anche le casse mediche: questi oggetti possono essere posizionati a terra per fornire rapidamente cure a voi e a tutti i vostri compagni nelle vicinanze. Dopo aver ricevuto energie da una cassa medica, tuttavia, dovrete attendere un breve periodo di tempo prima di poterla riutilizzare: se subirete dei danni in quel frangente non potrete essere curati subito, ma sarete costretti ad aspettare alcuni secondi.

Siringa medica - la specialista Maria Falck può utilizzare una speciale siringa medica per curare istantaneamente sé stessa e i propri alleati, in quest'ultimo caso sparando la siringa da lontano . Se la siringa cade a terra dopo essere stata sparata, potrà essere raccolta dai vostri compagni ma anche dai nemici, che la ruberanno per recuperare le forze. Se invece sparando la siringa colpite direttamente un nemico gli infliggerete una certa quantità di danni.

Rianimazione - come confermato in precedenza da EA, Battlefield 2042 riprende le meccaniche di rianimazione di Battlefield V: di conseguenza chiunque potrà rianimare i membri del proprio team, a patto di completare senza morire nel mentre un'animazione piuttosto lunga ed elaborata. Infine, solo i medici potranno rianimare tutti i membri della propria fazione.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo l'accesso anticipato alla Beta di Battlefield 2042 per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Per giocare la Beta non sarà necessario un abbonamento a PlayStation Plus su console PlayStation, mentre dovrete essere abbonati a Xbox Live su console Xbox.