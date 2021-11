Battlefield 2042: come funziona il sistema di richiesta dei veicoli?

Battlefield 2042 è in arrivo il 19 novembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC. Il nuovo sparatutto targato DICE arriva con alcune novità di gameplay tra cui un sistema velocizzato di recupero dei veicoli, che consente di avviare una trasmissione per la spedizione automatica di un mezzo. Ecco come funziona il sistema di richiesta.

Già disponibile dalla beta pubblicata ad ottobre (a riguardo, sembra che EA sia soddisfatta dalla beta di Battlefield 2042) questa inedita meccanica permette un utilizzo immediato di alcuni veicoli presenti nel gioco. Il sistema di richiesta, infatti, consente di 'prenotare' un mezzo tramite una consegna aerea della quale dovremo selezionare il punto di atterraggio. Su PS4 e PS5 è necessario premere il tasto R1 (RB sulle console Xbox, tasto B su PC) per aprire una schermata tramite la quale scegliere il veicolo desiderato e, successivamente, indicare un'area della mappa dove farlo recapitare.



Bisognoa precisare che questa operazione non funziona con aerei ed elicotteri, e si può utilizzare solamente prima dello spawn, unendoci ad altri giocatori in postazione di artiglieria o di assistenza, oppure mettendoci alla guida di un mezzo del tutto nuovo. Sempre a proposito del titolo DICE, ecco come giocare in anticipo a Battlefield 2042.