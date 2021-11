Battlefield 2042: come si fa a giocare in anticipo?

Battlefield 2042 è in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S|X. L'ultimo gioco della saga sparatutto di Electronic Arts uscirà il 19 novembre 2021, ma l'azienda americana offre ad alcuni utenti un accesso anticipato al gioco: ecco quando sarà.

Per giocare in anticipo al nuovo episodio della serie bellica firmata DICE bisogna aver acquistato l'edizione Gold o Ultimate del gioco che, tra gli altri bonus, permette di iniziare a giocare dal 12 novembre 2021. Lo stesso privilegio è disponibile agli abbonati di EA Play Pro, mentre con il servizio standard EA Play si ha accesso ad una versione limitata alle 10 ore di gioco, valida anche per gli utenti del Game Pass di Xbox. Il titolo disponibile da questa data anticipata sarà ad ogni effetto il gioco completo, con tutto il pacchetto proposto da EA.



Gli altri giocatori potranno invece unirsi il 19 novembre 2021, data di lancio ufficiale. A tal riguardo, è già disponibile il preload di Battlefield 2042 su Xbox One e Series S|X, mentre per i giocatori Playstation e PC sarà possibile scaricare i file dal 10 novembre. Per quanto riguarda invece i contenuti del gioco, un leak anticipa quante armi saranno presenti in Battlefield 2042 al lancio.