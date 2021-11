Battlefield 2042: come risolvere gli errori e i problemi di connessione

Battlefield 2042 è ormai pronto a scatenare le sue frenetiche battaglie su PC e console PlayStation e Xbox. Con il lancio del titolo e l’arrivo in massa degli utenti sui fronti di battaglia creati da DICE, alcuni utenti potrebbero incappare in errori di connessione o altri problema relativi alla stabilità dei server: ecco i più comuni e come risolverli.

La prima cosa da fare nel caso di un qualsiasi problema di accesso a Battlefield 2042 (a tal riguardo, ecco le nostre prime impressioni su Battlefield 2042) è quella di verificare che l’intoppo non derivi dal gioco stesso: nei primi giorni dal rilascio ufficiale, infatti, non è raro che l’assestamento dell’infrastruttura online causi qualche disturbo. Per controllare che sia tutto in regola basta recarsi sugli account social di EA e Battlefield o usare uno strumento esterno come DownDetector, che basa i suoi dati proprio sulle segnalazioni dei giocatori. Vediamo, invece, alcuni degli errori non direttamente collegati ad un’interruzione dei server.



Gli errori 200g e 13c stanno affliggendo molti giocatori in questo momento. Sono dovuti principalmente all’attuale instabilità dell'infrastruttura EA, e non ci sono per ora molte soluzioni appropriate. Consigliabile in questi casi provare a riavviare gioco e console (o PC) e tentare nuovamente. In alternativa con un po’ di attesa il problema dovrebbe risolversi automaticamente.



Un po’ di pazienza è necessaria anche nel caso in cui apparisse l’avviso giocatore rimosso dalla partita. Non si tratta in realtà di un ban, e per ovviare al blocco nella maggior parte dei casi dovrebbe bastare un'ulteriore connessione al server; in alternativa è consigliabile provare l’avvio in un'altra delle destinazioni proposte. Lo stesso metodo può essere di aiuto per l’errore stato del gioco invalido. Tuttavia, alle volte, l’avviso potrebbe comparire nel caso in cui il server selezionato sia al completo.

