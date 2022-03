Battlefield 2042 si conferma un flop: ha meno giocatori di BF 1, 4 e 5

Dopo un lancio decisamente deludente se pensiamo alle aspettative che Electronic Arts nutriva nei suoi confronti, Battlefield 2042 continua a confermarsi un flop e a racimolare un numero di utenti decisamente scoraggiante.

Come possiamo evincere dal portale SteamDB, Battlefield 2042 ha visto un'affluenza di 2.090 giocatori nelle ultime 24 ore, un numero che impallidisce di fronte 21.709 di Battlefield V e ai 7.498 di Battlefield 1, e che risulta persino inferiore ai 2.195 di Battlefield 4, titolo uscito originariamente nel 2013.

La popolarità di Battlefield 2042 su Steam è gradualmente diminuita sin da quando è stato pubblicato a novembre dello scorso anno e attualmente conta su meno del 2% del suo picco massimo di utenti attivi in-game, fermo a 105.397 giocatori. La fase decadente dello sparatutto bellico non si è attenuata nemmeno durante un weekend gratuito lanciato a dicembre da Electronic Arts.

In ogni caso, Battlefield 2042 si prepara all'arrivo di un nuovo grande aggiornamento, che sarà pubblicato durante la prossima settimana, e che ad oggi è stato già rimandato due volte dagli sviluppatori di DICE (era originariamente atteso a febbraio e successivamente per la prima settimana di marzo). Il team svedese è consapevole dei problemi che affliggono il gioco ed in particolar modo le sue mappe, ed ha chiesto il feedback dei giocatori per riuscire a migliorare l'esperienza.