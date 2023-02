Battlefield 2042 continua a evolversi: la Stagione 4 si presenta in video, ecco le novità

Premuratisi di reintrodurre le Classi in Battlefield 2042, EA DICE e Ripple Effect si apprestano a lanciare la prossima fase ingame: diamo un'occhiata al video di presentazione della Stagione 4 "All'Ultimo Momento".

Con la prossima Season, gli appassionati dello sparatutto multiplayer di Electronic Arts avranno accesso a numerosi contenuti inediti che, nelle intenzioni di EA DICE, contribuiranno a rendere ancora più immersiva e divertente l'esperienza di gioco.

La prima e, forse, più importante novità della Stagione 4 è rappresentata da Flashpoint, un'ambientazione inedita che porterà gli utenti a combattere in Sudafrica in un campo di battaglia arido e roccioso, ideale per il caos degli scontri ravvicinati.

Sin dal lancio della Season 4 assisteremo all'arrivo della Ricognitrice Blasco, una nuova Specialista esperta di imboscate e dotata di un equipaggiamento tattico che le consente di spostarsi senza attivare i rilevatori di movimento utilizzati dal nemico.

I giocatori avranno poi accesso al nuovo fucile a pompa da fianco Super 500, al fucile d'assalto RM68 di nuova generazione, al mitra AC9 e alla mitragliatrice leggera RPT-31. Non mancherà poi il CAV-Brawler, un veicolo VTC dalla manovrabilità eccelsa e dalla solita schermatura che consente di trasportare in sicurezza la squadra e gli alleati nei settori più pericolosi del teatro di battaglia.

La nuova fase ingame di Battlefield 2042 si aprirà ufficialmente il 28 febbraio con l'aggiornamento gratuito che porterà in dote tutte le sorprese promesse da EA DICE con la Stagione 4.