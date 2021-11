Battlefield 2042, creatività al potere con Portal: nuovo video sulla modalità multiplayer

Dopo aver mostrato la spettacolare versione PC di Battlefield 2042 con Ray Tracing e DLSS, DICE pubblica un nuovo video gameplay di Portal, la modalità più "creativa" dell'esperienza multiplayer da vivere nel prossimo capitolo della serie sparatutto targata Electronic Arts.

Sviluppato dalla software house losangelina Ripple Effect, Portal è uno strumento che EA metterà a disposizione di tutti gli utenti di Battlefield 2042 per consentire loro di creare delle modalità personalizzate utilizzando asset e contenuti provenienti dagli episodi precedenti della serie, tra veicoli, armi, equipaggiamenti e gadget.

Ci sarà spazio anche per le ambientazioni delle mappe più amate dei capitoli passati, come Battlefield 1942, Bad Company 2 e Battlefield 3: i giocatori potranno utilizzare i numerosi parametri configurabili di Portal per generare sfide multiplayer uniche, impostando al tempo stesso le "regole d'ingaggio" più adatte.

A tal fine, il lavoro svolto dal team di Ripple Effect ha riguardato anche il bilanciamento degli equipaggiamenti, dell'arsenale e del layout delle mappe dei capitoli precedenti di Battlefield, in modo tale che la loro riproposizione non impatti negativamente sull'esperienza di gameplay di BF2042.

Se volete saperne di più sugli strumenti creativi e sulle potenzialità di questa speciale modalità, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere lo speciale di Battlefield 2042 Portal a firma di Francesco Fossetti. Prima di lasciarvi ai commenti e al video di cui sopra, vi ricordiamo che Battlefield 2042 è atteso al lancio per il 19 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.