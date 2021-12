Battlefield 2042: curiosi di provarlo? Giocabile gratis su Steam per un periodo limitato

Se siete tra i curiosi di provare Battlefield 2042, potreste cogliere al volo la nuova offerta di DICE ed Electronic Arts, che rendono lo sparatutto bellico giocabile gratuitamente su Steam per un periodo di tempo limitato.

Battlefield 2042 è già da adesso scaricabile senza alcun esborso, e rimarrà liberamente giocabile fino a domenica 19 dicembre. Pur vero che il nuovo shooter di DICE non è stato accolto nel migliore dei modi dall'utenza PC, e che al momento presenta un'infelice media recensioni "Perlopiù Negativa", potrebbe essere questa l'occasione giusta per provare di persona il titolo e saggiare le potenzialità del multiplayer online imbastito dalla software house svedese.

Da alcuni giorni è attiva la patch 3.1 di Battlefield 2042, grazie alla quale sono stati risolti numerosi problemi tecnici legati alla registrazione dei colpi con pallottole, al bilanciamento delle armi, e a diversi bug in cui sono incappati i giocatori dal lancio. Dovreste quindi poter fruire di un'esperienza più pulita ed equilibrata in questo periodo di prova gratuito. Al termine del weekend potrete decidere di acquistare il gioco al prezzo scontato di 39,59 euro.

Battlefield 2042 è disponibile ora su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation e Xbox One. Esattamente come accade in Call of Duty Vanguard e Warzone, anche Battlefield 2042 festeggia il Natale con uno speciale evento a tema in cui Babbo Natale se la vedrà con gli Elfi indemoniati.