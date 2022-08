Battlefield 2042:dal Battle Pass a Relitto, le novità della Stagione 2 Maestria delle Armi

Il preannunciato arrivo della Stagione 2 di Battlefield 2042 si concretizza con Maestria delle Armi, la nuova fase ingame appena inaugurata dagli sviluppatori di EA DICE e Ripple Effect.

Nel lungo elenco stilato dalle sussidiarie di Electronic Arts per snocciolare tutte le novità di Maestria delle Armi, spiccano certamente le aggiunte rappresentate dalla nuova mappa, di uno Specialista inedito, di armi ed equipaggiamenti supplementari e dell'immancabile Battle Pass con 100 livelli pieni di oggetti e personalizzazioni da sbloccare.

Il punto focale del corposo update che ha dato inizio alla Stagione 2 è Relito, la nuova ambientazione che porta i giocatori a combattere a Panama nella cornice di un lago prosciugato: l'ultima ambientazione introdotta da DICE predilige i combattimenti ravvicinati ed è suddivisa in aree dal carattere univoco, come una nave cisterna naufragata o un cantiere utilizzatto per il commercio illegale di armi.

Quanto al nuovo Specialista, la seconda Stagione di BF2042 introduce Charlie Crawford, un carismatico ex trafficante d'armi esperto nell'utilizzo della minigun fissa Vulkan e nell'aiutare i combagni di squadra a ricaricare le munizioni.

Maestria delle Armi aggiunge anche la potente carabina AM40, la mitragliatrice leggera Avancys, la pistola/SMG ibrida PF51 e la nuova Granata a Concussione. Spazio anche agli Incarichi, un modo tutto nuovo per sbloccare le armi in All-Out Warfare altrimenti accessibili solo tramite Battlefield Portal, come l'M60E4 o l'M16A3. Nel corso delle prossime Stagioni, EA DICE e Ripple Effect preannunciano il ritorno delle Classi in Battlefield 2042 e il conseguente abbandono dell'attuale sistema degli Specialisti.