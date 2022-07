Battlefield 2042: la data del primo major update della Stagione 1, i contenuti

Dopo il lancio della Stagione 1, DICE è pronta a distribuire l'update 1.1 di Battlefield 2042 con cui verranno apportati diversi cambiamenti all'esperienza bellica dello sparatutto.

Il primo major update della Stagione 1 di Battlefield 2042 presenta un numero vertiginoso di correzioni minori, rielaborazioni di armi e modifiche ai veicoli. Verrà pubblicato su tutte le piattaforme di riferimento domani, mercoledì 6 luglio.

L'aggiornamento espande gli eventi XP, garantendo punti esperienza per le uccisioni dei piloti, il disarmo mine e le riparazioni di veicoli che si rendono in seguito protagonisti di uccisioni. Le principali modifiche al bilanciamento includono una riduzione della potenza del cannone da 50 mm dell'MV38-Condor, la rielaborazione del DMR per assecondare maggiormente il combattimento a lungo raggio e l'aumento dei danni da colpi alla testa negli scontri dalla lunga distanza. Anche Battlefield Portal ha ricevuto delle aggiunte come i nuovi preset Air Superiority e Ground Superiority, voci di personaggi, l'A-10 Warthog e il SU-25TM Frogfoot come nuovi veicoli nella modalità Battlefield 3. Per ulteriori dettagli potete consultare le patch notes dell'aggiornamento.

Il difficile lancio di Battlefield 2042 ha deluso gli sviluppatori di DICE, come ha affermato lo stesso studio svedese facente parte del gruppo di Electronic Arts. La software house si è intanto messa alla ricerca di nuovi collaboratori che possano contribuire alla realizzazione di una nuova esperienza single player in Battlefield.