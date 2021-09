Battlefield 2042: date della Beta confermate da un leak

È ormai da qualche giorno che i rumor sull'imminente Beta di Battlefield 2042 si sprecano e a confermarne le date è stato un leak proveniente da un importante portale di e-commerce italiano.

La pagina ufficiale di Battlefield 2042 sul sito ufficiale di Mediaworld presenta infatti un piccolo banner con la seguente dicitura:

"Acquista entro il 3 settembre 2021 in prevendita questo prodotto per ricevere l'accesso alla Beta anticipata di Battlefield 2042 dal 6 all'11 settembre."

Sembra quindi sia confermato che la Closed Beta di Battlefield 2042 avrà inizio il prossimo lunedì 6 settembre 2021 e non è chiaro se sarà seguita da un periodo di test aperto a tutti i giocatori. Il fatto che si faccia riferimento ad una Beta Anticipata, però, lascia intuire l'esistenza di un'Open Beta in arrivo in un secondo momento e grazie alla quale si potrà accedere ai server della versione di prova anche senza aver preordinato lo sparatutto in prima persona targato EA DICE.

Vi ricordiamo che l'arrivo del gioco sugli scaffali di tutti i negozi è fissato al prossimo 22 ottobre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Origin, Steam ed Epic Games Store).

