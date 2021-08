Battlefield 2042, demo in arrivo? Avvistamento per la Beta su PSN e Windows Store!

Mentre non trovano fine i video leak di Battlefield 2042, sembra ormai piuttosto imminente il momento in cui i giocatori potranno metter mano allo shooter in prima persona.

A lasciarlo suppore sono diversi avvistamenti susseguitisi nel corso delle ultime ore. I sempre attenti dataminer appassionati del mondo videoludico hanno infatti segnalato alcuni dettagli interessanti. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il noto account Twitter "PlayStation Game Sizes" sottolinea come il PlayStation Store riporti ora riferimenti ad una Beta di Battlefield 2042 per PlayStation 4 e PlayStation 5. Per quest'ultima, non sono ancora disponibili dati più precisi, quali dimensioni o data di pubblicazione.

A breve distanza dai primi avvistamenti legati alle console Sony, la demo dello shooter si è palesata anche su Windows Store. A segnalarlo, un secondo dataminer, ovvero l'utente Twitter "Okami Games". Come potete verificare sempre in calce a questa news, quest'ultimo conferma infatti la presenza della Beta di Battlefield 2042 anche nello store verdecrociato, con dunque pubblicazione attesa su Xbox One e Xbox Series X|S.



Al momento, le novità si limitano a semplici avvistamenti: per saperne di più sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali da parte di Electronic Arts, che ha di recente condiviso nuove informazioni su quella che sarà la trama di Battlefield 2042.