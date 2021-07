Battlefield 2042: tutti i dettagli sugli Specialisti, dai Tratti alle personalizzazioni

Grazie all'ultimo approfondimento di DICE sugli Specialisti di Battlefield 2042, la sussidiaria svedese di EA ci permette di sbirciare tra le pieghe del profondo lavoro svolto per evolvere le "vecchie" Classi dei capitoli precedenti della serie FPS e fare spazio, così facendo, al nuovo tipo di soldato da interpretare.

Basati sulle quattro classi "classiche" di Battlefield, gli Specialisti di B2042 estremizzano il concetto della personalizzazione per consentire agli appassionati di tarare l'esperienza di gioco in base alle proprie necessità.

Ciascuno dei 10 Specialisti che saranno disponibili al lancio di Battlefield 2042 sarà caratterizzato da una specialità e da un Tratto unici: ogni altro elemento del proprio equipaggiamento potrà essere customizzato liberamente. Le Specialità forniranno gadget e bonus esclusivi come la Tuta Alare ammirata nel reveal trailer di Battlefield 2042, mentre i Tratti sbloccheranno benefici unici e funzionalità inedite per il proprio soldato digitale, come la possibilità di riportare in vita gli alleati abbattuti.

Per quanto concerne i Loadout, ogni giocatore potrà "costruire" il proprio equipaggiamento ideale scegliendo l'arma primaria, l'oggetto "funzionale" (come una cassa di rifornimenti o un kit medico), l'arma secondaria e il lanciabile (come le granate a frammentazione o incendiarie).

La libertà di scelta degli elementi dell'arsenale da equipaggiare in battaglia, assicurano i ragazzi di DICE, non sarà fine a se stessa ma verrà accompagnata da una profonda analisi sul bilanciamento delle singole armi da scegliere, specie per quanto concerne i Loadout con armi pesanti come i lanciarazzi o i lanciamissili.

Lo studio condotto da EA DICE nel bilanciamento coinvolge anche il sistema deputato a comporre le squadre nelle modalità multiplayer come Conquista: ciascuna squadra sarà composta da massimo 4 giocatori e potrà contenere più di uno Specialista unico. Per infondere ulteriore unicità al proprio alter-ego, ogni giocatore potrà apportare una pletora di modifiche estetiche tramite skin che altereranno l'aspetto degli Specialisti. Per saperne di più, vi rimandiamo al nostro speciale su storia e gameplay di Battlefield 2042.