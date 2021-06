Battlefield 2042: DICE impressionata dal suo stesso lavoro su Levolution e meteo dinamico

Durante un recente livestram di DICE, il General Manager Oskar Gabrielson è tornato a parlare di Battlefield 2042, più volte descritto come il capitolo più ambizioso, vasto e tecnologicamente avanzato dell'intera saga.

Con Battlefield 2042 lo studio svedese ha scelto di fare completamente a meno di un campagna per giocatore singolo per puntare tutto sul comparto multiplayer, che oltre a presentare le mappe più vaste e affollate di sempre (su PlayStation 5, Xbox Series X e PC ospiteranno fino a 128 giocatori in contemporanea) saranno anche completamente distruttibili, ad un livello mai visto prima. Gabrielson ha spiegato che il suo team ha trascorso ben tre anni a perfezionare la Levolution, tecnologia che modifica e distrugge le mappe sulla base delle interazioni dei giocatori e di altri eventi, e sul sistema che governa il meteo dinamico, che presenta eventi climatici estremi come tornado che sono in grado di ridurre completamente a pezzi interi livelli.

A tal proposito, il General Manager ha anche condiviso un curioso aneddoto. Dopo un anno intero trascorso a lavorare sul sistema del meteo dinamico, il team incaricato ha messo a punto un prototipo che ha letteralmente lasciato a bocca aperta gli altri sviluppatori di DICE: durante una presentazione interna, alcuni credevano che il tornado fosse pre-renderizzato, e sono rimasti sbigottiti quando hanno scoperto che in realtà era calcolato in tempo reale e che era destinato ad essere implementato nel codice del gioco.

Battlefield 2042 verrà lanciato su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 22 ottobre 2021 nelle edizioni Standard, Gold e Ultimate. Se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra anteprima di Battlefield 2042.