Battlefield 2042, DICE dichiara guerra ai cheater: tolleranza zero verso chi imbroglia

Tempi duri per i cheater. In aggiunta alla Carta della community di Battlefield 2042, DICE assicura che nel prossimo episodio della sua popolare serie bellica verrà adottata una politica di tolleranza zero nei confronti di coloro che non stanno alle regole, con conseguenti ban permanenti.

"Non ci saranno avvertimenti e sospensioni per coloro che barano. Se non giochi stando alle regole, sei fuori", sottolineano con fermezza gli sviluppatori. Data la natura crossplay del nuovo Battlefield, in caso di sanzioni queste si applicheranno a tutti le versioni del gioco: se ad esempio il proprio account viene bannato su PC, lo stesso accadrà in caso si tenti di accedere attraverso una PlayStation o una Xbox. Il sistema per contrastare gli imbroglioni adottato dagli autori è Easy Anti-Cheat, strumento già utilizzato in altre produzioni molto popolari quali Fortnite di Epic Games o Apex Legends, e sarà già attivo nel corso della Beta di Battlefield 2042 che si svolgerà dal 6 al 10 ottobre 2021.

Non solo, DICE conferma che il sistema anti-cheat verrà aggiornato regolarmente anche in seguito al debutto del titolo fissato per il 19 novembre 2021. "Continueremo ad investire sullo sviluppo di capacità e tecnologie per nuove soluzioni anti-cheat, garantendo una protezione maggiore ed assicurandoci che i nostri giochi siano corretti e divertenti per chiunque", concludono gli sviluppatori. La speranza è che Battlefield 2042 possa a tutti gli effetti consentire a chiunque di godersi le sfide del gioco in maniera onesta e senza la piaga dei cheaters a compromettere le partite: una sfida ardua che Electronic Arts e DICE intendo affrontare seriamente.

Nel frattempo è stato svelato il peso della Beta su PlayStation 5 di Battlefield 2042: presto si scenderà nel campo di battaglia EA.