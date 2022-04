Battlefield 2042, l'update 4.0 è disponibile, tra bug e VoIP: prossima patch a maggio

Come promesso dal team di DICE, è ora possibile procedere con l'installazione dell'aggiornamento 4.0 di Battlefield 2042, che rinnova la proposta dello shooter EA.

La patch, in particolare, aggiunge la funzionalità VoIP (Voice over Internet Protocol) per i team, che ora possono scegliere due differenti canali di chat vocale, ovvero Gruppo e Squadra. Tutte le impostazioni relative alla nuova feature possono essere regolate tramite il menu Opzioni, sezione Audio/Voce. In aggiunta, l'aggiornamento dell'interfaccia della tabella punti proposto dalla patch 3.3 di Battlefield 2042 diviene ora disponibile anche per le schermate di fine turno.



Imprescindibile inoltre un miglioramento dell'esperienza di gioco, con l'update 4.0 di Battlefield 2042 che provvede ad apportare "diverse centinaia di modifiche e correzioni di bug", derivanti dai feedback proposti dalla community dello shooter. Tra le variazioni di maggior rilievo, Electronic Arts e DICE segnalano correzioni legate ai complementi, alla rianimazione nei pressi di oggetti e all'utilizzo del fuoco mirato dopo l'uscita da un veicolo. Come già anticipato dagli autori, l'update 4.0 include complessivamente oltre 400 fix per Battlefield 2042.

Nel pubblicare l'aggiornamento, DICE non manca inoltre di offrire anche uno sguardo sul futuro del gioco. In particolare, afferma il team, la prossima patch di Battlefield 2042 dovrebbe arrivare nel corso del mese di maggio, con un focus dedicato al miglioramento dell'esperienza e alla correzione di bug, il tutto in vista dell'arrivo della Stagione 1 del gioco.