Battlefield 2042 all'E3 2021 con Xbox: gameplay reveal alla conferenza Microsoft

La battaglia per il futuro inizia ora. #Battlefield Non perdere l'Xbox & Bethesda Games Showcase il 13 giugno, per saperne di più: https://t.co/tFJwr0hU7k | #XboxBethesda https://t.co/dVGDSFTpIB

See you on the 13th 💕#Battlefield2042 pic.twitter.com/893Hu3OblA