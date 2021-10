Battlefield 2042, EA cambia idea: upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X in digitale

A pochissime ore dall'avvio della Beta di Battlefield 2042, per la quale è anche già stato attivato il preload, è arrivata un'importante comunicazione da parte di Electronic Arts in merito ai piani per l'upgrade verso le console di nuova generazione.

I piani iniziali della compagnia non prevedevano l'aggiornamento gratuito da PS4 e PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S per le versioni standard del gioco. Solamente gli acquirenti delle edizioni Gold e Ultimate avevano diritto ai bundle cross-gen.

Ebbene, Electronic Arts ha cambiato idea, confermando che l'upgrade gratis sarà offerto anche agli acquirenti dell'edizione digitale standard di Battlefield 2042. In questo modo, i giocatori potranno tranquillamente acquistare il gioco su PS4 e Xbox One, per poi ricevere l'aggiornamento grafico next-gen gratuitamente in futuro, quando decideranno di acquistare una nuova console.

Purtroppo, l'iniziativa non sembra essere valida per l'edizione fisica standard di Battlefield 2042. Electronic Arts non l'ha menzionata affatto nel suo comunicato, pertanto (a meno di altri stravolgimenti) dobbiamo specificare che coloro che acquisteranno l'edizione retail base su PS4 e Xbox One non riceveranno l'upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X|S.