Battlefield 2042: EA DICE conferma la presenza di uno specialista non binario

Proprio qualche giorno fa abbiamo assistito ad un annuncio dell'elenco completo degli specialisti presenti in Battlefield 2042, uno dei quali sembra essere non binario.

A confermarlo è proprio il community manager di EA DICE, Adam Freeman, attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Twitter in risposta ad una fan incuriosita dalle descrizioni del personaggio. Ci riferiamo proprio a Emma "Sundance" Rosier, specialista la cui abilità principale consiste nella possibilità di sfruttare una tuta alare grazie alla quale può darsela a gambe nei momenti di difficoltà o raggiungere agilmente punti altrimenti inaccessibili se non tramite l'ausilio di un velivolo. Apprendiamo grazie a Freeman che Sundance sarà il primo specialista non binario della serie di sparatutto targata Electronic Arts e, di conseguenza, sono stati in molti sui social ad aver apprezzato questo gesto da parte degli sviluppatori.

In attesa di scoprire di più su questo personaggio giocabile, vi ricordiamo che qualche giorno fa EA DICE ha svelato al pubblico la modalità Hazard Zone di Battlefield 2042, le cui meccaniche ricordano molto da vicino quelle dello sparatutto disponibile solo su PC Escape From Tarkov.

Sapevate che i giocatori di Battlefield 2042 sono preoccupati per le mancanze della Beta?